Black Friday de 2017 deverá ter crescimento nas vendas online

De acordo com previsões da empresa de logística Total Express, a Black Friday de 2017 deverá ver um crescimento de 30% nas vendas realizadas por lojas virtuais, em comparação com os números registrados no evento do ano passado. A expectativa é entregar 3 milhões de encomendas, e a companhia acredita, ainda, que a demanda maior no final do ano por conta da aproximação do Natal vai demandar a abertura de até mil vagas, direta ou indiretamente.

A data, marcada para o dia 24 de novembro, deve somar R$ 2,2 bilhões em vendas somente pela internet, segundo um levantamento do Google, com crescimento estimado entre 15 e 20% na comparação anual. Somente a Total Express tem capacidade para processar até 200 mil encomendas por dia, atendendo a 2,8 mil municípios do Brasil com 5 mil veículos.

canaltech