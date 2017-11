Black Friday com muitas batatas fritas

Após o McDonald’s anunciar que fará uma promoção especial de Black Friday com refil de batatas fritas na sexta-feira, 24, o Burger King também decidiu aderir ao dia de descontos.

Para brigar pelos fãs da praça de alimentação, a rede oferecerá um balde de batatas. Durante todo o dia, os combos dos lanches Cheddar Duplo, Duplo Bacon ou Whopper virão com a porção gigante de batatas em vez das embalagens tradicionais. Além disso, os sachês de maionese, um dos sucessos do Burger King, também fazem parte da oferta. Para saber quais as unidades participantes da promoção, basta acessar o site do Burger King.

Nesta terça-feira, 21, o McDonald’s anunciou que, pela primeira vez, vai aderir ao Black Friday, com uma ação que dará fritas aos clientes.

A rede, que atua no modelo de franquias, no entanto, não transformou a ação em obrigatória para a toda a base de restaurantes. A adesão dos estabelecimentos vai depender dos gestores das lojas.

O McDonald’s vai informar as unidades que integrarem a promoção de Black Friday em seu site.