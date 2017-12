Bitrem carregado com milho tomba na BR 365 e provoca acidente com outros três veículos

Um acidente envolvendo um bitrem, dois caminhões e um veículo de passeio deixou o trânsito interditado na BR 365 durante toda a madrugada desta quinta-feira (14). Um enorme congestionamento de cerca de 6km se formou nos dois sentidos da rodovia. Só agora de manhã é que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar a pista.

Apesar da gravidade do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas para receber atendimento médico em São Gonçalo do Abaeté, município onde ocorreu a batida. As causas ainda deverão ser investigadas.

De acordo com a PRF, o bitrem carregado com milho seguia pela BR 365 e tombou ao passar pelo km 317. O veículo parou no meio da pista e acabou sendo atingido por um Fiat Uno e um caminhão que seguiam logo atrás. Outro caminhão baú que trafegava em sentido contrário também não conseguiu frear e bateu no bitrem.

O acidente aconteceu por volta de 21h40 dessa terça-feira, a cerca de 18 km do Posto Caxuxa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal caía uma chuva fina no momento do acidente, mas o tacógrafo mostrou que o bitrem não estava em alta velocidade. Como o motorista foi hospitalizado não foi possível identificar o que provocou o tombamento do bitrem.

Os policiais informaram que as condições do asfalto no local do acidente eram ruins e podem ter contribuído para o acidente. A carga de 37 toneladas de milho foi arrastada para o acostamento para que a pista fosse liberada. O motorista do bitrem, sua esposa e ocupantes do Fiat Uno sofreram ferimentos.

patoshoje