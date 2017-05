‘Bichos híbridos’ continua em exposição no Teatro Municipal

A mostra ‘Bichos Híbridos’, de Vânia Vilela, ainda pode ser visitada. A artista apresenta ao público uma reinvenção da fauna com base em sua própria concepção de formas e movimentos dos animais no foyer do Teatro Municipal. As peças ficarão em exposição até o dia 30 de julho e podem ser conferidas gratuitamente das 12h às 18h, sempre de quarta a domingo.

Ao misturar espécies raras e em extinção, Vânia criou o que ela chama de ‘híbridário’, uma tradução genuína da obra que pode ser vista de um jeito singular e lúdico, muitas vezes exótico e misterioso, ora jurássico e performático.

Prestigie!

O quê: Exposição “Bichos Híbridos”, de Vânia Vilela

Visitação: Até 30 de julho (quarta a domingo), das 12h às 18h

Onde: no foyer do Teatro Municipal, que fica na avenida Rondon Pacheco, 7070, bairroTibery

Entrada franca