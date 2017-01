Bernardinho anuncia sua saída da seleção brasileira de vôlei

Após 16 anos e uma verdadeira coleção de títulos, Bernardinho não é mais o treinador da seleção brasileira masculina de vôlei. A informação foi confirmada pelo próprio treinador, que seguirá como técnico do Rio de Janeiro no vôlei feminino. Para seu lugar a CBV confirmou Renan Dal Zotto, medalhista de prata como jogador nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles.

A frente da seleção Bernardinho conquistou duas Olimpíadas, duas Copas do Mundo, três Mundiais, dois Pan-Americanos, oito Ligas Mundiais entre vários outros títulos de menor expressão. O motivo para a saída do técnico foi a vontade de ficar mais com a família, já que como treinador do Rio de Janeiro ele já trabalha boa parte do ano.

Jogadores que trabalharam com ele já prestam homenagens nas redes sociais.