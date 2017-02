Bebê é encontrado morto no Rio Uberabinha

Na manhã desta segunda-feira (27), um bebê de aproximadamente 20 dias de idade foi achado por pessoas que passavam pelo local, morto e com sinais de violência no Rio Uberabinha, bairro Jaraguá. Segundo a Polícia Militar (PM), o corpo de bebê estava submerso na água com fratura no crânio. Ainda não se sabe o motivo que a vítima foi deixada no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.