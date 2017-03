Bebê de 1 ano e mulher morrem em acidente de carro

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28), no km 677 da rodovia 365. Um carro de passeio ficou em destroços após ter uma saída de pista e capotar várias vezes. Duas pessoas morreram, Ana Cristina Franco Araújo, de 34 anos, e uma bebê de 1 ano. A motorista do veículo Corolla, placas de Ituiutaba, perdeu o controle da direção. Ela foi a única sobrevivente e teve lesões leves.

As vítimas vinham de Ribeirão Preto-SP para Ituiutaba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia no momento do acidente. Com a saída de pista o Corolla bateu em diversas árvores até capotar e parar fora da pista, na mata. O acidente foi tão violento que a mulher teve as duas pernas decepadas e morreu no local. A sobrinha dela, de 1 aninho, chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital.

Os corpos foram levados para o IML de Ituiutaba.