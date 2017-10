Bazar do Dia das Crianças terá mais de 9 mil brinquedos novos e seminovos a partir de R$1,00

Bonecas, carrinhos, pelúcias, joguinhos, super-heróis, entre outros brinquedos, estarão à venda a preços acessíveis nesta terça-feira (10), das 8h às 16h, no bazar do Hospital do Câncer, realizado pelo Grupo Luta Pela Vida.

O evento que nesta edição tem como foco o Dia das Crianças, alcançou um número inédito de doações. Uma campanha realizada pela ESAMC e o Colégio Maria de Nazaré arrecadou quase 10 mil brinquedos, todos destinados ao bazar do Hospital do Câncer. “Quem ainda não comprou o presente, pode alegrar uma criança e ainda contribuir com o Hospital do Câncer em Uberlândia. Tem de tudo e estamos muito entusiasmados, porque além de uma diversidade de brinquedos, os preços são muito convidativos”, disse a voluntária e coordenadora do Bazar, Simoni Oliveira.

Além dos brinquedos o bazar também terá roupas para a comercialização nas araras.

O Bazar do Grupo Luta Pela Vida acontece das 8h às 16h, na Avenida Professor José Inácio de Souza, 3267, bairro Umuarama. Todo recurso adquirido com as vendas é revertido ao Hospital do Câncer em Uberlândia. “Estamos muito felizes por receber tantos brinquedos, novos e outros em bom estado de conservação para compor nosso bazar. Temos certeza que será um sucesso. Muito obrigada a tantas pessoas solidárias que se mobilizam para doações como esta”, ressalta Simoni Oliveira.

Doações

Quem tiver interesse em doar produtos em bom estado de conservação, pode fazer a entrega no espaço do Grupo Luta Pela Vida, no saguão do Hospital. Ou agendar a coleta, desde que seja dentro de Uberlândia, pelo telefone (34) 3291-6160.

Serifa Comunicação