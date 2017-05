Bazar chega a Uberlândia oferecendo até 80% de desconto em mais de 1.300 produtos

O maior evento de venda de utilidades domésticas de Minas Gerais chega a Uberlândia – pela primeira vez – no mês de maio, oferecendo mais de 1.300 utensílios e utilitários para o lar com descontos de até 80%.

Legenda: edição em nova lima. / Foto divulgação.

Nos dias 11, 12 e 13 de maio, o Bazar Hudson, que é considerado o maior e mais tradicional evento de vendas de utensílios e utilitários para o lar de Minas Gerais, deixa Belo Horizonte pela primeira vez e chega à cidade de Uberlândia para um evento itinerante, que acontecerá na Apoteose, quinta e sexta-feira, das 12h às 22h e sábado, das 10h às 20h, oferecendo descontos de até 80% na venda dos produtos.

Os consumidores poderão conferir mais de 1.300 itens, em que estarão reunidos grande variedade de utensílios para o lar – cozinha, mesa posta, artigos para bar, banheiro, organização, capachos, limpeza e lavanderia, dentre outros – de marcas como Fackelmann, Dr. Oetker, Progressive, Interdesign, Wenko, Joie. A entrada é mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá.

A grande preocupação do Bazar Hudson sempre foi oferecer produtos de qualidade com o menor preço. Com possibilidade real de economia, os produtos vão do básico aos facilitadores do dia a dia, fazendo do Bazar Hudson uma grande oportunidade para quem está montando a casa ou quer renovar seus utensílios, uma vez que os itens vendidos são importados de marcas dos EUA e Europa com preços muito acessíveis.

Legenda: edição em nova lima. / Foto divulgação.

O Bazar Hudson é realizado pela Hudson Imports, empresa atacadista associada à empresa alemã Fackelmann, com marcante atuação nacional no segmento de utensílios e utilidades domésticas. É ainda representante exclusiva no Brasil das marcas Zenker, Dr. Oetker, InterDesign, Progressive, Joie-MSC, Evriholder e Wenko, tendo como diferencial a oferta de produtos com preço de atacado para o consumidor final.

Responsabilidade Social

Além de oferecer ótimas oportunidades aos que visitam, o Bazar Hudson recolhe doações que são destinadas a, aproximadamente, 12 instituições filantrópicas em Minas Gerais, na Bahia, e no Haiti. Além disto, ainda mantém parceria com a Prefeitura de Nova Lima / MG e com a Fundação Dom Cabral, que destinam alimentos e livros para diversos projetos e instituições.

Em Uberlândia, as instituições beneficiadas com as doações provenientes do Bazar Hudson serão: Associação do Câncer (ACRAAC) e Fundação de Ação Social Evang. Rev. Adão Bomtempo (FASE). Informações da ACRAAC estão no site www.associacaodocancer.org.br e da FASE podem ser obtidas através do telefone (34) 3216-1304. As doações da última edição do Bazar Hudson estão no site www.bazarhudson.com.br/responsabilidade-social.

Dessa forma, centenas de crianças, adolescentes, idosos e moradores de rua, em situação de risco pessoal e social, são beneficiados.

Serviço:

Bazar Hudson

Endereço: Apoteose – Rua Botafogo, 315, Maracanã – Uberlândia/MG.

Datas: 11, 12 e 13 de maio.

Funcionamento: quinta e sexta-feira (12h às 22h) e sábado (10h às 20h).

Entrada: 1kg de alimento não perecível (exceto fubá e sal).

Telefone: (31) 2108-0535.

Site: www.bazarhudson.com.br

Facebook: www.facebook.com/bazarhudson

Instagram: www.instagram.com/bazarhudson