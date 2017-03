Batida entre carro e caminhão é registrada em Uberlândia

Na manhã desta terça-feira (28), uma batida entre dois caminhões e um carro complica o trânsito em uma das principais avenidas de Uberlândia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do fusca seguia atrás do caminhão quando o trânsito parou, e ele não conseguiu parar o veículo. Alegando que estava com problemas nos freios.

A Polícia Militar e a Setran controlaram o trânsito que ficou intenso na região. O motorista do veículo não tem habilitação e o carro está sem documento.

O motorista foi encaminhado para a delegacia civil. Ninguém ficou ferido.