Batida de carretas tem explosão e fecha trecho da BR-262

Pelo menos cinco veículos de carga se envolveram em um grave acidente no fim da tarde de quinta-feira na BR-262, em Sacramento, no Alto Paranaíba. Após a batida, os veículos, que transportavam combustível e produtos perigosos, se incendiaram. O acidente deixou um morto e um ferido. O trânsito ainda está parcialmente interditado na manhã desta sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três caminhões e duas carretas colidiram no km 752, por volta das 17h45. Houve uma explosão seguida de incêndio. Um caminhoneiros não conseguiu sair do veículo e morreu. A Polícia Civil de Araxá encaminhou perícia ao local e informou que a vítima foi identificada como José Aguinaldo Pereira, de 53 anos.

Nesta manhã, a PRF informou que o trânsito ainda fluía no esquema de siga e pare, com meia pista liberada em cada sentido. Uma equipe da concessionária Triunfo Concebra permanece no local.