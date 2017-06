Barulho de fogos assusta os pets; saiba o que fazer durante o período das festas juninas

Junho é um mês muito esperado para quem gosta de festas. É um momento de alegria para milhares de pessoas, porém, o mês é um pesadelo para muitos animais de estimação que sofrem com o barulho dos fogos de artifício, típicos das festas juninas.

A veterinária Sirlei Manzan explica que o medo do barulho de fogos está relacionado a audição mais aguçada dos animais de estimação. Além disso também pode estar relacionado a algum trauma que o animal teve quando filhote. “Ao escutar um ruído, o animal fica transtornado e muitas vezes este comportamento é reforçado pela família ao colocá-lo no colo. Essa atitude passa mais insegurança ao animal, que relaciona o barulho com perigo”, disse.

No momento dos fogos animais medrosos devem ficar em locais onde se sintam seguros e os donos devem redobrar a segurança para que eles não fujam. “Cães e gatos devem ter acesso à casa. O tutor deve ficar do lado do animal e agir naturalmente, de forma segura”, orientou a veterinária.

O medo do barulho dos fogos pode causar desde um simples tremor até taquicardias severas, desmaios, convulsões, até mesmo a morte por algum tipo de arritmia cardíaca que pode ser provocada pelo estresses. A falta de apetite por até dois ou três dias após o evento barulhento e distúrbios de comportamento também podem acontecer. A veterinária orienta que nos dias de festas os animais devem ficar em ambientes mais calmos, com pouca iluminação e ao som de uma música relaxante. “Em casos que o animal fica desesperado a ponto de se machucar e tentar fugir é necessário utilizar sedativos prescritos por um veterinário. Há como minimizar todos esses problemas se o tutor começar a trabalhar com os animais antes de grandes eventos. No mercado há CDs com sons de tiros, trovões e fogos que podem ser utilizados para treinar o animal. O dono deve iniciar o tratamento com o som baixo e aumentar aos poucos quando perceber que os animais estão mais seguros. Ao escutarem os sons e reagiram de forma natural eles devem ser recompensados com petiscos e brincadeiras. O ideal é ter o apoio de um treinador”, finalizou a veterinária.

Cuidados com os animais durante as festas juninas

• Acomode os animais dentro de casa, em lugar onde eles se sintam seguros, com iluminação suave e, se possível, um rádio ligado com música.

• Feche portas e janelas para evitar fugas e mesmo assim não deixe de identificá-los com plaquinhas ou chip

• Não alimente os animais com comidas pesadas, pois podem acontecer distúrbios digestivos provocados pelo pânico

• Não deixe muitos cães juntos, pois, excitados pelo barulho, eles podem brigar

• Animais acorrentados podem se enforcar em função do pânico.

• Calmantes naturais apresentam resultado eficiente para os animais que historicamente apresentam o estresse. Existem vários tipos de florais e fitoterápicos disponíveis no mercado pet.