Bares de Uberlândia são fechados durante fiscalização

Na noite desta sexta-feira(23), três bares foram fechados durante uma fiscalização da Prefeitura de Uberlândia com a Polícia Militar. De acordo com a Polícia, o primeiro bar fiscalizado fica na esquina da Avenida Belarmino Cotta Pacheco com a Rua João Velascos de Andrade, no Bairro Santa Mônica.O outro estabelecimento interditado fica no mesmo quarteirão da avenida. No Centro da cidade, os fiscais fecharam um estabelecimento comercial que funcionava como bar, no período noturno, de forma clandestina. Foram lavradas notificações e os clientes tiveram que ir embora.