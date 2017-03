Bandidos sofrem acidente durante fuga

Na noite desta quarta-feira (15), aconteceu uma perseguição policial que terminou em um grave acidente envolvendo quatro veículos na Avenida João Naves de Ávila, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo Saveiro em fuga e outros três ocupantes acabaram presos. Duas pessoas ficaram levemente feridas e foram socorridas até a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Tibery. O motorista foi identificado como Johninho do Tibery, é suspeito de um roubo em posto de combustíveis próximo ao local do acidente. A Polícia recebeu denúncia das vítimas informando que os autores estavam em uma Saveiro de cor branca. Ao tentar a abordagem a um veículo com as mesmas características, ele fugiu.

Houve perseguição. Em um sinaleiro próximo a uma churrascaria, o carro atingiu outros três que estavam parados, causando um grave acidente. Os veículos tiveram danos generalizados. Duas pessoas ficaram levemente feridas. Os quatro ocupantes da Saveiro branca foram presos.

Um homem foi preso ainda no carro. Inicialmente, duas mulheres e um homem conseguiram fugir, mas as jovens, de 15 e 20 anos, foram presas no Bairro Santa Mônica e o último homem no Bairro Lagoinha.

No carro havia um revólver calibre .38 com duas munições, um rádio na frequência da polícia, faca e outros objetos. Uma quantia em dinheiro de valor próximo ao roubado no posto foi apreendido com os autores.