Mulheres são sequestradas e obrigadas a sacarem dinheiro para os bandidos

Na noite desta segunda-feira (20), uma bancária de 43 anos e uma jovem de 29 foram assaltadas e sequestradas no Bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam estacionando o carro quando dois homens, armados, anunciaram o assalto e pegaram o veículo. Em seguida, a dupla obrigou as duas mulheres a passarem para o banco traseiro e forçou uma delas a sacar dinheiro em vários pontos da cidade. No total foram feitos três saques que totalizaram cerca de R$ 400.

Após efetuarem os saques, a dupla colocou as mulheres novamente no veículo. Elas foram abandonadas em um matagal próximo ao Anel Viário Sul e um dos celulares foi jogado no mato, pois os autores temiam que fosse rastreado. As vítimas conseguiram pedir socorro e foram resgatadas por uma equipe da Polícia Militar. A Polícia Militar faz rastreamento no local para recuperar o veículo roubado.