Bandidos roubam 30 mil reais que estava dentro de urso de pelúcia

Na noite desta terça-feira (06), diversos pertences e a quantia foram de 30 mil reais foram furtadas em um apartamento que foi invadido por bandidos no Bairro Cônego Getúlio, em Patos de Minas.

Segundo o relato da vítima, ele havia saído para ir até a igreja com a esposa e ao retornar a casa estava arrombada. Foram furtados uma bicicleta, três relógios e a quantia de aproximadamente que se encontrava escondido dentro de um bicho de pelúcia.

O brinquedo foi rasgado e o enchimento removido. Segundo a vítima, o dinheiro era referente a venda de um veículo. Não foi possível identificar o local por onde os suspeitos entraram no apartamento, visto que os estragos nas trancas da porta não confirmam se elas foram realmente arrombadas.

O portão do prédio não foi arrombado e não foram encontradas nenhuma pegada no muro ou no interior do apartamento. A Polícia Militar efetua rastreamentos para identificar e localizar os suspeitos de terem cometido o crime.

Foto: Ilustrativa/internet