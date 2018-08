Bandidos fogem da polícia, trocam tiros e abandonam veículos carregados de explosivos

Nesta quinta-feira (23) a Polícia Militar realizou uma operação, para capturar uma quadrilha de Uberlândia suspeita de praticar ataques a caixas eletrônicos em Pirapora, Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e em outras cidades de Minas. A princípio foram identificados sete suspeitos, sendo que um já está preso.

De acordo com a polícia, os trabalhos iniciaram ainda na madrugada e prosseguem pela tarde. Vários militares e viaturas foram mobilizados na ação que também conta com apoio de equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) de Belo Horizonte. O helicóptero da PM também sobrevou a área para localizar os autores que fugiram pelo matagal às margens da BR-050 em Uberlândia. O comandante da 9ª Região da Polícia Militar (RPM), coronel Cláudio Vitor Rodrigues Rocha, informou que o cerco-bloqueio para prisão dos demais suspeitos se concentrou principalmente na BR-050, na saída para Uberaba e próximo ao anel viário sul.