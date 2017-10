Bandidos explodem caixas eletrônicos no bairro Martins

Na manhã desta segunda-feira (09), criminosos explodiram caixa eletrônico dentro da agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Fernando Vilela, Bairro Martins, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, a explosão aconteceu no início da manhã e danificou a parte interna da agência. Um equipamento ficou completamente destruído. Estilhaços da explosão atingiram outros caixas, além de vidros e dispositivos do autoatendimento. A Polícia fez a guarda da agência até que a perícia fosse concluída. A Polícia Federal ficará a cargo das investigações. Até o momento não se sabe se a gaveta de dinheiro foi atingida e se alguma quantia foi levada.