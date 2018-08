Bandidos explodem caixas eletrônicos e fazem refém em Campina Verde

Criminosos fortemente armados em duas caminhonetes invadiram a cidade de Campina Verde, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta quarta-feira e promoveram um verdadeiro terror na cidade, explodindo três agências bancárias.

Segundo a 5ª Região de Polícia Militar de Uberaba, também no Triângulo, as agências do Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil ficaram destruídas. Cápsulas de balas de armas de grosso calibre foram recolhidas e os bandidos fizeram uma pessoa refém. A PM ainda não tem informações sobre o paradeiro dessa pessoa.

Equipes da 5ª Região e também da 9ª Região de Uberlândia foram enviadas para uma operação de cerco e bloqueio, mas até o momento não há informações sobre prisões. Campina Verde fica a 150 quilômetros de Uberlândia e a 200 Km de Uberaba e possui cerca de 20 mil habitantes.

fonte: em