Bandidos explodem banco e atacam quartel da polícia

Na manhã desta quarta-feira (17), aproximadamente oito criminosos armados promoveram uma cena ousada, em Planura, no Triângulo Mineiro. Eles passaram na Avenida Barretos em três veículos de passeio atirando no Quartel do 5º Pelotão da Polícia Militar. Um cabo e um sargento que estavam na parte externa do Quartel tiveram que se esconder nos fundos para não serem atingidos. Foram recolhidas oito cápsulas de várias munições. Os tiros foram revidados na tentativa de coibir a ação criminosa. Ninguém se feriu. Enquanto havia troca de tiros, alguns dos bandidos invadiram a agência bancária que fica na Avenida Segismundo Novais. Um caixa eletrônico foi explodido, sem sucesso para o furto de dinheiro. Com a ação frustrada os criminosos explodiram três gavetas de cofre e conseguiram levar uma quantia em dinheiro de valor não informado.