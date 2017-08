Banda Scalene participa de festival em Uberlândia – InSide com Marina Caixeta

A quarta edição do evento Timbre Cultural contará com atrações como Emicida e a banda Scalene, conhecida pela participação no reality Superstar.

TIMBRE CULTURAL

A 4ª edição do Timbre Cultural já tem data definida. Um elenco de peso vai se apresentar em Uberlândia entre os dias 6 e 7 de outubro no Teatro Municipal. Algumas atrações vão pisar na cidade pela primeira vez, como o efervescente grupo Baiana System (BA), o rap do 3030 (RJ) e o rock da Scalene (DF), banda finalista do reality show Superstar. Também estão confirmados para o evento o cantor Silva em um show inédito cantando Marisa Monte, além de Rael com a participação do rapper Emicida e da cantora Tulipa Ruiz. Outras várias bandas independentes marcarão presença no festival e serão anunciadas nos próximos dias.

ALAGEV EM UBERLÂNDIA

Na última semana, os representantes da ALAGEV (Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas) vieram a Uberlândia para conhecer a cidade e sua infraestrutura. Foi a primeira vez que o grupo fez visita em uma cidade do interior e isso foi de extrema importância para o trade turístico, pois contou com a presença dos principais tomadores de decisões dos eventos corporativos do Brasil, colocando Uberlândia como forte candidata à sede de futuros eventos.

VIRADA CULTURAL

Dois grupos de teatros de Uberlândia terão a oportunidade de mostrar seus talentos na 2ª edição da Virada Cultural – Cultura e Movimento. O festival, que será gratuito, acontece nos dias 6 e 7 de setembro e promete agitar a cidade com várias atrações. Os grupos Emcantar e Cia Líquida de Teatro apresentarão espetáculos em dias diferentes. De acordo com a organização, neste ano a prioridade foi contratar companhias teatrais da cidade, já que o evento visa valorizar os artistas locais. Nos dois dias de programação o público poderá prestigiar mais de 150 artistas das áreas de música, dança, teatro, cinema, literatura, artesanato, oficinas, intervenções artísticas e artes plásticas, além de um festival gastronômico na área externa. As crianças ainda terão programação exclusiva com a Viradinha Kids.

VIDA COM ESPERANÇA

Com visitantes de Uberlândia e todo o Triângulo Mineiro, a 1ª Conferência Vida com Esperança cumpriu com o seu objetivo: difundir a fé e a solidariedade. O evento realizado pela Igreja Sara Nossa Terra, que aconteceu no último sábado (26) no Ginásio Sabiazinho, teve um público de aproximadamente duas mil pessoas e arrecadou cerca de duas toneladas de alimentos que serão doados para o Hospital do Câncer por meio do Grupo Luta Pela Vida.

CONGRESSO BRASILEIRO DE FITOPATOLOGIA

O 50º CBFito, que ocorreu na semana passada em Uberlândia, superou expectativas. Com estudantes, professores e pesquisadores do mundo inteiro do ramo de agronegócio, o evento foi, durante os seis dias, cheio de troca de aprendizados, resultados de pesquisas e experiências. A organização, liderada pelo Dr. Fernando Cézar Juliatti, foi homenageada pelo capricho nos dois anos de preparação do encontro e também pelo carinho com todos os presentes.