Avó pede que neto cadeirante não fume maconha na casa dela e é ameaçada de morte

Um cadeirante de 21 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (09) depois de ameaçar de morte a própria avó. Na casa dele, os policiais militares encontraram duas armas de fogo, munições e três porções de maconha. Nesta manhã, o jovem foi autuado por ameaça e porte ilegal de arma e encaminhado para o Presídio Sebastião Satiro.

Foi a idosa de 70 anos que acionou a Polícia Militar. Ela disse que o neto estava em casa fazendo o uso de drogas com a namorada. Ao pedir que a garota fosse embora, ela foi ameaçada pelo jovem. “Você quer que eu te dou um tiro na cara”, teria dito o neto. A idosa informou que viu o jovem com uma arma anteriormente e por isso ficou com medo.

A Polícia Militar foi até a casa da família no bairro Nossa Senhora das Graças e prendeu Gabriel Rodrigues Caixeta, de 21 anos, em flagrante. O jovem guardava uma garrucha calibre 22 e uma arma de fabricação artesanal calibre 28. Também foram apreendidos duas munições e três tabletes de maconha.

Segundo a Policia, Gabriel já tem outras passagens. Ele inclusive ficou paraplégico ao ser alvejado por disparos de arma de fogo. Mesmo na cadeira de rodas, ele foi conduzido para o Presídio.

