Avião cai próximo ao aeroporto

Um avião monomotor, com duas pessoas caiu próximo ao aeroporto de Ituiutaba, na manhã desta sexta-feira (06). Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros fizeram o salvamento das vítimas, Antônio Gouveia e o filho, que tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Pronto Socorro. Segundo informações, o piloto fazia um voo de teste e, ao fazer uma manobra, teria esbarrado em uma árvore e o motor parou de funcionar. A Polícia Civil e agentes da Anac estão no local para perícia técnica. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que vai enviar equipe para avaliar as causas do acidente.