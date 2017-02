Avenida Rondon Pacheco será interditada neste fim de semana

Settran realizará desvios no trânsito para continuidade das obras do viaduto da rua Olegário Maciel

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) realizará, neste próximo fim de semana, duas interdições distintas na avenida Rondon Pacheco para que mais uma etapa das obras do viaduto no cruzamento com a rua Olegário Maciel seja finalizada. No sábado (11), a intervenção na via está programada para que ocorra a concretagem de laje de uma parte da estrutura. Já no domingo haverá o lançamento de pré-lajes em outra parte do viaduto.

No sábado, a interdição da avenida Rondon Pacheco ocorrerá das 7h às 13h no sentido de quem segue da Prefeitura à região do rio Uberabinha. Dois desvios foram programados pela Settran, que utilizará cones para separar as pistas e orientar os motoristas.

O primeiro desvio será para quem quer voltar para o fluxo da avenida. Para isto, as duas pistas da direita da avenida levarão a uma desvio pela praça Michel Cury, no Centro. Já as duas pistas da esquerda terão desvio para o bairro Saraiva, pela rua Machado de Assis.

No domingo, a interdição da avenida será realizada no sentido contrário, de quem vem do rio Uberabinha em direção à Prefeitura, das 7h às 18h. O desvio para se retornar à avenida se dará somente pelo bairro Saraiva, começando pela rua rio Preto e passando pelas ruas Tabajaras e Coronel Antônio Alves. Os mapas indicando especificidades de todos os desvios seguem em anexo.

A realização de mais estas etapas da construção do viaduto neste fim de semana garantirá, segundo da Secretaria Municipal de Obras, a conclusão da estrutura entre o fim de março e o início de abril deste ano. Até lá, para que as obras da estrutura sejam finalizadas, outras quatro etapas estão previstas.

