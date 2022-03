Atualizar os Currículos

Fazer a melhor faculdade de enfermagem

O papel proativo das universidades será usar os algoritmos de software para

descobrir quais áreas de aprendizado estão em demanda no momento. Estes

poderiam então ser anunciados. Isso está começando a acontecer. Em junho de

2019, um estudo piloto forneceu um painel, com feedback em tempo real de sites

de avaliação de alunos e do Facebook. Usando um algoritmo para avaliar os

comentários, os pesquisadores encontraram uma estreita correlação entre as

opiniões expressas online, e o desempenho institucional em avaliações oficiais,

como a estrutura de excelência de ensino e a Pesquisa Nacional de Estudantes.

O papel do professor em cada caso deve mudar para um mentor ou guia. O

objetivo do aprendizado é fazer progredir os interesses do grupo. A

aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar (presencial, online, à distância) e

assim a necessidade de grandes auditórios diminuirá. A nova arquitetura

envolverá mais salas e espaços menores onde a cooperação pode florescer.

Tanto a escola de pesquisa quanto a escola de aprendizagem precisarão de

gerenciamento. Na medida do possível, isso será feito pelas próprias equipes.

Os dirigentes deverão ser eleitos pelas equipes e terão mandato fixo de três

anos. A função de gestão deve ser vista como importante e essencial, mas

inferior às funções de pesquisa ou ensino. Os algoritmos e softwares

aprimorados devem reduzir o número de funcionários necessários.