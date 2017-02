Atraso no salário dos Professores Municipais deixam estudantes sem aula em Uberlândia

Professores da rede municipal de ensino de Uberlândia paralisaram as suas atividades e realizam na manhã desta terça-feira (07), em frente ao Centro Administrativo, um ato de protesto com o intuito de reivindicar o salário em atraso.

De acordo com a categoria, os profissionais estão sem receber o salário do mês de Dezembro do ano passado. O aviso da paralisação foi feito através de cartazes colocados na entrada de algumas escolas do município.

O Gazeta de Uberlândia teve acesso a uma suposta lista que tem sido compartilhada nas redes sociais de aproximadamente 50 escolas que amanheceram sem aula. Nossa equipe entrou em contanto com algumas delas, que confirmaram a paralisação.

Também tiveram escolas que receberam os alunos mas liberaram por voltas das 08h40, a exemplo da Escola Municipal Professo Sérgio de Oliveira Marquez no bairro Pacaembu que dispensou as crianças antes do recreio escolar.

Confira a lista:

Emei tocantins

Emei prof. Shirley

Emei Augusta

Emei planalto

Escola m. Afranio

Emei maria aparecida(parcialmente)

Emei vera anita

Domingos pimentel

Stela carrijo (parcialmente)

Emei roosevelt (sede)

Emei guarani

Escola mario godoy (parcialmente)

Emei maria claro

Emei maria terezinha (parcialmente)

Emei euripedes rocha

Dom bosco

Domingas camim

Emei maria pacheco

Escola orlanda neves (parcialmente)

Contratados da educação do ano de 2016

Servidores da Secretaria de defesa social (parcialmente)

Escola inspetora france

Emei hipolita sede e anexo

Escola m. Prof jacy de assis

Benedita pimentel (parcialmente)

Emei pampulha

Escola guarda antonio (parcialmente)

Maria floripes

Cecy (parcialmente)

Emei raimundo

Maria Regina arantes

Jean piaget

Carlos tucxi

Glaucia santos

Emei maria leonor

Emei aparecida

Emei edna

Emei patrimonio (parcialmente)

Escola prof carlota

Emei sonia

Emei luizote (parcialmente)

Escola m. Prof. Irene Monteiro

Emei gesimeire

Emei rosangela (parcialmente)

Emei martins

Servidores da saúde (parcialmente)

Emei tubalina

Emei clesilda alves

Sebastiana silveira