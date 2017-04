Atletas do CDDU se destacam no circuito Loterias Caixa Brasil Paralímpico

Etapa regional centro-leste de atletismo, halterofilismo e natação aconteceu em Brasília no último fim de semana

Foi realizado no último final de semana (de 6 a 9/4) em Brasília/DF a Etapa Regional Centro-Leste do Circuito Loterias Caixa Brasil Paralímpico de Atletismo, Halterofilismo e Natação. Os atletas Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia (CDDU) se destacaram ao conquistar 30 medalhas e classificar vários atletas para as etapas nacionais.

Halterofilismo

Com a participação de 21 atletas do CDDU, a equipe de Halterofilismo conquistou 5 medalhas de OURO, 10 de PRATA e 3 de BRONZE, além de quebrar 2 Records Brasileiros e 2 Records Brasileiros JÚNIOR.

Finalizando a excelente participação da equipe, 17 atletas já têm índice para se classificarem para o Campeonato Brasileiro que acontece no final do ano.

Os atletas da equipe de Halterofilismo são treinados pelo professor da Futel e técnico da Seleção Brasileira da modalidade, Wéverton Santos. Os treinamentos acontecem diariamente das 13h às 18h na academia da Arena Sabiazinho.

Atletismo

Com a participação de sete atletas do CDDU, a equipe de Atletismo conquistou 12 medalhas, sendo 7 de OURO, 3 de PRATA e 2 de BRONZE.

Além disso, um atleta conquistou seu índice para as etapas nacionais do Circuito e outros dois ficaram muito próximos.

Os atletas da equipe de Atletismo do CDDU são treinados pela professora da Futel, Simone Silva. Os treinamentos acontecem diariamente das 13h às 18h no Sesi Gravatás.