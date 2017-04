Atletas de Uberlândia fazem bonito no Open Internacional de Atletismo e Natação

O Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e Natação chegou ao fim neste domingo, 23, em São Paulo e os representantes do CDDU/FUTEL retornam para casa com 5 medalhas, 3 de Ruiter Silva (natação) e 2 de Rodrigo Parreira (atletismo).

Nos três dias de provas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, Ruiter Silva, que representou a Seleção Brasileira na competição, nadou três provas e conquistou 3 medalhas de OURO na classe S9, 50m livre, 100m livre e 400m livre. Ruiter terá ainda duas oportunidades para alcançar o índice classificatório para o Mundial de Para Natação que acontece em outubro na Cidade do México.

Já Rodrigo Parreira competiu nas provas de Salto em Distância e 200m, também representando a Seleção Brasileira, e conquistou duas medalhas, uma de prata e outra de bronze, na sua classe (T36), e garantiu sua vaga no Mundial de Para Atletismo que acontece em julho em Londres ao fazer o índice na prova de 200m.

Os dois atletas seguem em suas preparações para as competições do ano, principalmente os Mundiais de cada modalidade, e retornam aos treinos no decorrer da semana, Rodrigo no SESI Gravatás,sob a supervisão do prof. Leandro Garcia e Ruiter na faculdade de Educação Física da UFU, sob a supervisão do seu técnico Felipe Maia.