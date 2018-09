Atividades do Camaru começam em Uberlândia

As atrações técnicas e de entretenimento da 55ª Exposição Agropecuária de Uberlândia começam a partir de hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto, no parque Camaru. Até o próximo dia 9 de setembro, além da agenda de shows, o evento terá seis dias de portões abertos.

As atividades no dia 31 de agosto, feriado de aniversário da cidade, incluem praça de alimentação, parque de diversões e show de Discoprise, a partir das 19:00 horas. Neste dia, a Fazendinha Camaru estará aberta para visitação das 8:00 às 18:00. O Rodeio Camaru ocorrerá de 2 a 5 de setembro, às 19:30 horas. No domingo, dia 2 de setembro, haverá mostra de viola e dança catira, a partir das 17:00 horas no palco principal, também com entrada gratuita.

A programação completa do evento está emhttp://camaruoficial.com.br/programacao. Confira abaixo as informações complementares.

Mangalarga Marchador terá exposição na cidade a partir de amanhã

A 19ª Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador acontecerá entre os dias 31 de agosto e 2 de setembrono Parque Camaru. A prova será organizada pela Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador do Triângulo Mineiro. A entrada dos animais no parque ocorrerá até 30 de agosto e os julgamentos serão feitos de 31 de agosto a 2 de setembro na pista de julgamentos, a partir das 8 horas. A expectativa da organização é receber mais de 130 animais de haras mineiros e também de São Paulo, Goiás e Brasília.

Rodeio terá quatro noites com entrada gratuita a partir de domingo

Este ano os fãs do rodeio poderão curtir as quatro noites de montaria com entrada franca no Camaru. O evento, que no ano passado recebeu mais de 40 mil expectadores, desta vez acontecerá de domingo a quarta-feira (2 a 5 de setembro) a partir das 19:30 horas. Cuiabanno Lima será o locutor do Rodeio Camaru este ano.

Rodeio em carneiros

A novidade na arena ficará por conta de peões infantis que farão o rodeio em carneiros, uma atração inédita para o evento. A apresentação contará com participação de 15 crianças que vão montar em carneiros nos dias 3, 4 e 5, às 19:00 horas, na mesma arena do rodeio tradicional. Para receber o público, o Camaru 2018 tem estrutura completa com entrada gratuita.

Desafio do Bem

O Desafio do Bem é uma ação proposta pela organização do Rodeio Camaru 2018, no dia 5 de setembro, entre a semifinal e a etapa final das montarias para colaborar com a Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD. O ponto alto do Desafio do Bem acontecerá enquanto o peão Gildasio Teixeira estiver em cima do touro Primata, o locutor pedirá ao público para intensificar as doações. Ao final, a quantia arrecadada será anunciada e entregue aos representantes da instituição.

Camaru 2018 terá cinco grandes leilões de elite

A Exposição Agropecuária de Uberlândia gera expectativas entre pecuaristas de todo o País com sua programação especial de leilões. Neste ano a feira terá cinco grandes eventos para apresentação de bovinos e equinos selecionados. Os eventos acontecerão no Tattersall de Elite do Parque Camaru.

Os lances começam no sábado, dia 1º de setembro, a partir das 13 horas, com o 7º Leilão de Touros Nelore avaliados pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). No domingo, dia 2, a partir das 13 horas, acontece o 14º Leilão Cavalos do Brasil – Haras Capim Velho – que apresentará um seleto grupo de animais. A raça Nelore volta à cena no dia 4 de setembro, terça-feira, a partir das 19 horas, com a realização do 18º Leilão da Associação dos Criadores de Nelore do Triângulo Mineiro (ACNTM). Mais um grande evento será realizado pelos criadores de Senepol na quarta-feira, dia 5 de setembro, quando acontecerá o 3º Leilão União Senepol, a partir das 20 horas. O criatório Nelore VC encerrará as atividades de leilões do Camaru 2018, na sexta-feira, dia 7 de setembro, com a realização do 16º Leilão Nelore VC, às 13:30 horas.

Recorde mundial das Mil Violas será comemorado no Camaru

A Orquestra Viola em Noite de Lua se apresentará dia 2 de setembro, a partir das 17 horas, no palco principal do Camaru 2018, durante as mostras “Minas Catira” e “Viola in foco”, para comemorar o recorde mundial conferido ao Mil Violas em de 2017, onde formou-se a Maior Orquestra de Viola Caipira do Mundo oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records. O evento cultural será realizado pela Viola de Nóis.

As mostras “Minas Catira” e “Viola in foco”, eventos de classificação livre, realizados gratuitamente para comunidade de Uberlândia e região pela Viola de Nóis Produções são projetos culturais que tem o apoio do Sindicato Rural de Uberlândia e são patrocinados pela Algar Telecom e Bioenergética Aroeira por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e Lei Roaunet.

O público ainda poderá se divertir com o personagem “Tião Lorota” interpretado por Tiago Pimentel – ator da Cia de Teatro Traquitana. Os esquetes teatrais de Tiago estão ancorados no jeito mineiro de ser, se expressar e fazer arte – mote da “Mostra Viola in foco”. A apresentação da festa em homenagem a viola ficará por conta de André Viola, fundador e mantenedor da Rádio Web Viola Viva.

Fazenda Escola ensina crianças sobre importância do agronegócio

A Fazenda Escola Camaru, desenvolvida pelo Sindicato Rural de Uberlândia em parceria com diversas instituições da cidade, receberá visitas guiadas de alunos da rede pública e particular durante o Camaru. As excursões acontecem em dias letivos (30 de agosto; 3, 4, 5 e 6 de setembro) na parte da manhã, a partir das 8 horas e, à tarde, a partir das 14 horas.

O objetivo é ensinar crianças um pouco mais sobre a cadeia produtiva dos alimentos e a importância do agronegócio para a economia. Todos os anos passam pelo local cerca de 5 mil crianças em visitas guiadas por monitores e mais de 30 mil pessoas em visitas livres durante o evento. Os jovens passam então a conhecer a importância das atividades agropecuárias e do homem do campo, além de tomar consciência da necessidade da preservação ambiental. Informações sobre agendamento de visitas guiadas podem ser obtidas pelo telefone (34) 3292 8825.

Camaru 2018

A Algar Telecom apresenta a 55ª Exposição Agropecuária de Uberlândia – Camaru 2018 – que será realizada pelo Sindicato Rural de Uberlândia de 30 de agosto a 09 de setembro, no Parque de Exposições Camaru. A feira terá julgamentos e exposições de bovinos das raças Nelore, Gir Leiteiro, Girolando, Encontro Internacional de Senepol, exposição de Cavalo Mangalarga Marchador, rodeio profissional, leilões de elite, torneio leiteiro, fazenda escola, projeto cultural com mostra de viola e catira, além de shows com artistas de renome nacional. Brahma é a cerveja oficial do Camaru 2018.