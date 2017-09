Atividades da Semana Nacional do Trânsito começam na próxima segunda (18)

A partir da próxima segunda (18), atividades já desenvolvidas pela Prefeitura Municipal com foco na segurança de quem trafega pelas ruas e avenidas de Uberlândia serão reforçadas. Isso porque a cidade aderiu à Semana Nacional do Trânsito e programou ações educativas e de conscientização para fazer com que as pessoas sejam mais cuidadosas ao utilizar vias públicas. Em 2017, a iniciativa tem como tema ‘Minha escolha faz a diferença no trânsito’.

Até o dia 25 deste mês, agentes e fiscais da secretaria municipal de Trânsito e Transportes (Settran)orientarão condutores, usuários do transporte coletivo e pedestres, levando boas práticas aos cruzamentos semaforizados e feiras de trânsito. Palestras, oficinas e apresentações lúdicas para alunos de escolas públicas e privadas, além de blitzes educativas também integram a programação.

“Durante todo ano, a Settran faz um trabalho em educação para o trânsito junto à comunidade. Na Semana Nacional, nossa proposta é dar ainda mais força a essas ações com foco ainda maior na cultura da paz e da segurança no que diz respeito à mobilidade urbana. É preciso que cada pessoa entenda qual sua contribuição para um trânsito mais humano e seguro”, afirmou o vice-prefeito e secretário municipal de Trânsito e Transportes, Paulo Sérgio Ferreira.

Dia sem carro

A Semana Nacional de Trânsito em Uberlândia vai contemplar mais uma edição da jornada internacional ‘Na cidade sem meu carro’, no dia 22 de setembro. Criada em 1997, a data é comemorada no Brasil desde 2001 com a proposta de incentivar pessoas a utilizar meios alternativos de deslocamento, como bicicletas e transporte público. O objetivo é reduzir a emissão de poluentes na atmosfera e promover a mobilidade urbana enquanto melhoria na qualidade de vida para a população.

Confira a programação da Semana Nacional do Trânsito em Uberlândia:

– 18/09

8h: Cerimônia de abertura da Semana Nacional do Trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

– 19/09

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

– 20/09

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

– 21/09

9h às 16h: Feira de trânsito – praça Tubal Vilela, Centro

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

– 22/09

Jornada Internacional “Na Cidade sem Meu Carro”

9h às 17h: Campanha educativa nos cruzamentos semaforizados – vias do Hipercentro

– 23/09

10h às 17h: Atividades educativas na Transitolândia – Parque do Sabiá

– 24/09

10h às 17h: Atividades educativas na Transitolândia – Parque do Sabiá

– 25/09

8h às 17h: Blitz educativa para motociclistas – cruzamento das avenidas Rondon Pacheco com Municípios e na avenida Floriano Peixoto próximo à praça Tubal Vilela

17h: Encerramento da Semana Nacional do Trânsito – praça Tubal Vilela

SECOM