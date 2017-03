Atividades com estudantes marcam o Dia Mundial da Água em Uberlândia

Mais de 200 alunos de escolas municipais e estaduais participaram de atividades em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado nesta quarta-feira (22). As ações foram promovidas no Parque Municipal Victório Siquierolli pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, em parceria com o Departamento Municipal de Água a Esgoto (Dmae). O objetivo foi despertar a conscientização quanto ao uso adequado e aos cuidados necessários em relação aos recursos hídricos.

Alunos puderam se expressar

Para despertar o assunto de forma lúdica e interativa, os organizadores realizaram o plantio de árvores no parque, caminhadas ecológicas, uma divertida caça ao tesouro e exibiram curta-metragens cujo tema era preservação. Também estimularam as crianças a falar sobre o assunto e mostrar o que pensam com relação à água.

“Temos que cuidar dela para termos o que beber e comer. É o que faz crescer as plantas, abastece os rios e permite a vida existir”, disse Marília Amâncio Bernardes, estudante do oitavo ano da Escola Cruzeiro do Sul. Ela e seus colegas participaram ativamente das recreações no Siquierolli.

Preservar para garantir o abastecimento

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico destacou a importância do uso consciente para garantir o abastecimento permanente. “Temos que observar nossas ações no dia-a-dia e reproduzir boas práticas em relação aos recursos naturais. A preservação do planeta depende de cada um de nós e isso é urgente”, afirmou.

Já o diretor-geral do Dmae, Sérgio Vieira Attiê, destacou que o Dmae tem como função garantir o abastecimento de água e, desta forma, a vida. Ele aproveitou para estimular reflexões. “Cada pessoa deveria imaginar como seria ficar sem água, mesmo que por alguns dias. Com certeza, é algo nada agradável de se cogitar. Então, para não ficarmos sem, não podemos vacilar: devemos entender nosso papel nessa luta pela preservação dos recursos hídricos e agir pra cuidar desse bem tão precioso”, disse.

O problema da falta de água já pode ser percebido em vários países. Uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que a demanda por água deverá aumentar 55% até 2050. Paralelo a esse crescimento, é estimado que até 2030 o planeta enfrente um déficit de água de 40%.

“Uberlândia é um bom exemplo nos quesitos preservação de água e saneamento básico. Importantes ações nestas áreas foram feitos na história da cidade e estamos trabalhando para manter ou melhorar este padrão”, disse o vice-prefeito, Paulo Sérgio Ferreira.