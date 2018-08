Atendimento agiliza a negociação de dívidas relacionadas a telefonia e habitação

Após levantamento de alta demanda referente a dificuldades de negociação e renegociação com dívidas junto a financiamento habitacional e operadoras de telefonia e internet, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estabeleceu uma semana de atendimento especial. De hoje (27) até quinta-feira (30), as empresas Algar, Claro/NET e Caixa Econômica Federal estarão na sede do Procon para buscar soluções viáveis junto aos consumidores.

A ação do Procon foi motivada também por ser a semana de aniversário de Uberlândia. Normalmente, a partir da demanda da população, a empresa tem prazo de 10 dias para responder sobre o caso. Com o atendimento especial, a situação poderá ser solucionada na hora.“Ao trazer as empresas para dentro do órgão, vamos conseguir um alto indice de resolução. Esperamos que o consumidor nos procure durante esse período justamente para resolver de imediato a demanda”, explicou a superintendente do órgão, Chelara Freitas.

Atenção total

Atualmente uma média de 100 consumidores por dia procuram o Procon para resolver questões de negociação ou renegociação. Deste total, 30% se referem a prestação da casa própria. Entre os motivos que dificultam o consumidor a sanar as dívidas é a redução da renda, por exemplo. “Nesses casos, a parcela que eles pagavam, especialmente de prestação habitacional, já não cabe mais no bolso”, destacou a superintendente.

Os interessados em atendimentos relacionados à Caixa deverão comparecer ao local das 9h às 15h entre os dias 27 e 30 de agosto. Já para os clientes da Algar (para dúvidas e renegociação de dividas) e da CDL (consulta de SPC, cadastramento de currículos e cadastro positivo) ocorre entre os dias 27 e 30 de agosto, das 9h às 17h. A Claro está no Procon nos dias 27 e 28 de agosto, também das 9h às 17h, para dúvidas e renegociando dividas.

O Procon fica na avenida Afonso Pena, 1612, bairro Aparecida. Os telefones para contato são o tridígito 151 ou 3291-1600.