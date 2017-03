Atacante Vanger não defende mais o Uberlândia Esporte Clube

Titular nos primeiros quatro jogos do Uberlândia no Campeonato Mineiro, o atacante Vanger rescindiu seu contrato com o time. Após atuações fracas, o camisa 11 não caiu nas graças da torcida e no último jogo já havia sido deixado no banco pelo técnico.

O anúncio foi feito hoje e tanto o atleta, quanto o clube entraram em acordo para uma rescisão amigável. Vanger foi contratado no início do ano, após passagens por Campinense, Cuiabá entre outros.