Assista: Em vídeo, Victor se defende de indiciamento por agressão

O cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, usou a internet para divulgar um vídeo no qual se defende do indiciamento feito hoje pela polícia civil por agressão. “Eu não machuquei ninguém. O que pratiquei foi um ato de desespero para conter uma pessoa que estava fora de si”.

A polícia anunciou a conclusão do inquérito nesta terça-feira, numa nota oficial: “A Polícia Civil, diante das provas coletadas, concluiu pelo indiciamento de Vitor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3.688, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima”. Apesar de Poliana Bagatini, esposa do cantor, ter negado a agressão dias depois de ter prestado queixa contra o artista, a polícia continuou a investigação baseados na Lei Maria da Penha, segundo a qual registros de agressão independem de representação da vítima.

Quando denunciou a agressão, Poliana afirmou ter sido empurrada por Victor, que a chutou e impediu que ela saísse do prédio onde mora. O resultado do exame de corpo de delito, divulgado no dia 13 de março, deu negativo para lesão corporal.

Veja o depoimento do cantor nas redes sociais