Assassinos de taxista de Sacramento são presos em motel em Franca

Um taxista foi assassinado por dois rapazes na zona rural de Sacramento (MG). O trabalhador Dercídes Ribeiro da Silva, de 72 anos estava desaparecido desde a última segunda-feira (26), quando deixou a cidade mineira com destino à Rifaina (SP) para fazer uma corrida.

Após o registro do desaparecimento do taxista, na delegacia de Sacramento, por parte de familiares, a policia começou o trabalho de buscas para encontra-lo. Através do sistema de localização GPS do táxi, o veículo Parati, de cor prata foi encontrado estacionado na Rua Calixto Jorge, na área central de Rifaina. O carro não estava trancado e com manchas de sangue nas portas.

Durante as investigações os policiais foram informados que o taxista havia saído do terminal rodoviário de Sacramento e que o veículo passou pela região da “Fazenda Pedroso”, na zona rural da cidade mineira. No local, o corpo do taxista foi encontrado com marcas de violência. Após o encontro do corpo as investigações prosseguiram e imagens das câmeras de segurança localizadas no Centro de Rifaina, onde os bandidos aparecem deixando o veículo táxi e se dirigindo ao terminal rodoviário da cidade.

Um dos assassinos, Ranieli Silva Santos, já era conhecido pelos policiais na prática de outros crimes.

Produtos roubados do taxista

Com a identificação, policiais foram até a casa do irmão de Ranieli, que confirmou ter levado o suspeito e o namorado dele Eller Gonçalves ate a Rodoviária. A mãe de Ranieli reconheceu o filho e namorado dele.

As investigações prosseguiram e os assassinos foram localizados em um motel às margens da Rodovia Cândido Portinari, ainda com alguns pertences roubados do taxista e conduzidos a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), em Franca, onde juntamente com policiais de Sacramento estão sendo interrogados e presos pelo crime de latrocínio.

Video das câmeras de segurança de Rifaina que ajudou na identificação dos assassinos. Veja imagens cedidas do PatrocíncioOnline: