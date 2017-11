Assaí Atacadista inaugura primeira unidade em Minas Gerais

A 119ª loja da bandeira Assaí Atacadista, pertencente ao grupo Pão de Açúcar, foi inaugurada em Uberlândia nesta segunda-feira (30). Com 43 anos de tradição no país, esta é a primeira unidade da rede em Minas Gerais, presente agora em 16 estados brasileiros.Convidado a conhecer a unidadelocalizada no bairro Tabajaras, setor central da cidade, o prefeito Odelmo Leão participou da solenidade de abertura do supermercado que tem um público consumidor em potencial de quatro milhões de pessoas (se somadas as populações do município e da região).

“Uberlândia é uma cidade que atrai investimentos pelas pessoas que habitam aqui e por sua estrutura. Esse empreendimento representa aquilo que toda cidade precisa, que é a geração de emprego e renda”, afirmou o prefeito Odelmo Leão.

Investimento no potencial local

Um diferencial da rede é a inclusão de produtos regionais no catálogo de mais de 7.500 itens. “O Assaí tem uma grande vantagem no seu estilo que é a preferência aos fornecedores regionais. Aqui existem várias marcas que são produzidas na nossa região, o que valoriza o mercado”, completou o prefeito.

Considerado um dos maiores atacadistas do país, o Assaí tem mais de 24 mil funcionários e atende anualmente 185 milhões de clientes. Em Uberlândia, foram R$ 25 milhões investidos na instalação e uma projeção de arrecadação de R$ 15 milhões mensais. O empreendimento gera aproximadamente 300 empregos diretos e outros 200 indiretos.

“Com muito orgulho que o Assaí chega em Minas por Uberlândia, cidade que é referência em nível nacional pelo seu porte e poder econômico. O público poderá encontrar preços muito competitivios que são característicos do nosso modelo de negócio para atender tanto o comerciante quanto o consumidor final em compras de abastecimento. Aceitamos todas as formas de pagamento, mantendo o preço baixo de atacado, além do atendimento diferenciado, do sortimento regionalizado e adequado ao público local”, destacou o presidente do grupo, Belmiro Gomes.