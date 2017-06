Asfalto do corredor de ônibus da avenida João Naves será recuperado

Para garantir a segurança do trânsito e dos usuários do transporte público, a Secretaria Municipal de Obras começará a recuperar, a partir do dia 7 de junho, o pavimento asfáltico do corredor de ônibus da avenida João Naves de Ávila em frente às estações 1, 2, 3 e 4 (entre o Terminal Central e a Prefeitura de Uberlândia). A previsão é que os trabalhos de recuperação durem uma semana, ou seja, que possam ser concluídos ainda no dia 14 de junho (quarta-feira).

Funcionamento das estações

O serviço de fresagem e recapeamento neste trechos é considerado de urgência devido ao diagnóstico de afundamento da massa asfáltica, que interfere na manutenção dos ônibus e pode gerar acidentes. A programação da ação foi elaborada junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) e estipulou que, para garantir o menor impacto no trânsito da localidade, haverá a recuperação do asfalto, em ambas os sentidos (um por vez), de uma estação por dia.

Isso significa que a estação que estiver recebendo o serviço terá uma interrupção momentânea de funcionamento no lado que estiver em recuperação. Ou seja, enquanto um lado recebe os trabalhos, o outro continuará liberado.

A Settran informa, no entanto, que o fechamento diário de uma determinada estação não afetará a normalidade da operação do transporte público. Enquanto perdurar o serviço, os usuários serão orientados em relação às estações e cavaletes e cones serão colocados para sinalizar os trechos. Se necessário, agentes de trânsito estarão no local para evitar contratempos à população e aos motoristas que passam pela avenida.

A primeira estação a receber o trabalho de recuperação asfáltica será a de número 1. Ao término do serviço, as equipes da Secretaria de Obras darão continuidade às atividades em frente à estação de número 2 e assim sucessivamente. O cronograma de fechamento das estações será afixado nos ônibus que passam pela avenida e realizam o desembarque no corredor. O material informativo também será disponibilizado nas estações e nos terminais da cidade.

Atenção!

O quê: fresagem e recuperação de trechos do corredor de ônibus da av. João Naves de Ávila

Locais: no entorno das estações 1, 2, 3 e 4 (entre o Terminal Central e Prefeitura de Uberlândia)

Início: 7 de junho

Término: previsão dia 14 de junho

Cronograma*

Dias 7 e 8 = estação 1

Dias 8 e 9 = estação 2

Dias 12 e 13 = estação 3

Dias 13 e 14 = estação 4

*Sujeito a alterações

