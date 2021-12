As taxas de hipoteca tendem a ser mais altas para esses tipos de empréstimos

Casas pré-fabricadas normalmente custam 15% menos do

que casas tradicionais, o que oferece uma vantagem

significativa. Os consumidores que escolhem sua localização

com cuidado não apenas podem manter seu valor, como

também podem esperar que sua casa valorize.

O valor dos imóveis pode variar de acordo com as condições

do mercado local, a apelação do meio-fio, a manutenção da

casa, bem como o tamanho e as características. Uma casa

manufaturada bem mantida em uma ótima localização e

com excelente apelo do meio-fio geralmente terá um

desempenho muito melhor do que uma casa semelhante

sem manutenção.

Você pode obter um empréstimo de

propriedade pessoal, ou o empréstimo móvel é um tipo de

financiamento que inclui apenas a habitação. Os

empréstimos móveis ou também chamados de “empréstimos

somente para habitação” excluem o terreno do valor

financiado. Mas sabe-se que eles são aprovados

rapidamente e têm taxas mais baixas para os custos de

fechamento. Empréstimos apenas para habitação são

geralmente usados por proprietários de residências móveis

que não desejam incluir o terreno no valor do empréstimo e

para casas com preços residenciais baixos.