As quatro principais variações de pôquer

Os muitos tipos diferentes de pôquer podem geralmente ser classificados como caindo em

uma das seguintes quatro categorias:

Poker de cartas comunitárias

Os jogadores recebem um número de cartas menor do que uma mão de pôquer completa de

cinco cartas. Uma série de cartas comunitárias viradas para cima são então negociadas com o

objetivo de que os jogadores façam a melhor mão de cinco cartas possível com alguma

combinação de suas próprias cartas e as cartas comunitárias.

Variedades famosas incluem: Texas Holdem, Omaha

Pôquer direto

A forma mais antiga de pôquer, cada jogador recebe uma mão cheia de cinco cartas. Segue-se

uma rodada de apostas na qual os jogadores podem aumentar e aumentar novamente até que

o jogo termine.

Variedades famosas incluem: jactância de cinco cartas, jactância de três cartas

Draw Poker

Outra variação do pôquer em que os jogadores recebem todas as cinco cartas no início do

jogo, o pôquer empatado permite que eles tentem melhorar sua mão descartando as cartas e

recebendo substituições.

Variedades famosas incluem: sorteio de cinco cartas

Stud poker

Em jogos de pôquer, os jogadores recebem suas cartas uma a uma em uma combinação

específica de cartas viradas para cima e para baixo, normalmente com uma rodada de apostas

entre cada carta distribuída.

Variedades famosas incluem: stud de sete cartas, razz

