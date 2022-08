As primeiras impressões são duradouras no setor imobiliário.

Quando você é conhecedor do seu lote ou terreno, pode facilitar o processo para

os potenciais compradores e inspirar fé com respostas sólidas às suas

perguntas. Ao

vender uma casa, você nunca deixaria sua roupa suja para os potenciais

compradores verem, e você também deve limpar seu lote antes de ser exibido e

comercializado. Corte a grama (ou ervas daninhas), remova o lixo e tire fotos de

marketing de sua propriedade quando estiver com a melhor aparência. Alguns

vendedores até plantam flores silvestres para deixar seus terrenos vazias mais

bonitas. É como encenar uma casa, mas você está apenas trabalhando com

terra crua.

Deixe seu terreno bonito para ajudar a vender lotes e terrenos

Além disso, você deve considerar ter sua propriedade pesquisada com

antecedência e marcar os limites da propriedade. Para lotes residenciais, mostre

também os contratempos na pesquisa. Isso fornecerá informações úteis e

ajudará os compradores a ver o potencial de uma propriedade para incentivar

uma venda.

O preço pode determinar seu sucesso em atrair potenciais compradores, e o

preço muito alto do seu lote ou terreno é um dos maiores erros que os

vendedores cometem… e se arrependem. O preço errado assustará os

compradores de até mesmo perguntar sobre sua propriedade e fará com que

sua propriedade demore mais para ser vendida.