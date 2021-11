As pessoas fazem promessas de ano novo para ficar mais saudáveis a cada janeiro.

Recentemente, exercitar mais encabeçou a lista de resolução, de acordo com uma

pesquisa NPR / PBS NewsHour / Marist. Se você quer ter sucesso com os objetivos de

condicionamento físico deste ano, a pesquisa mostrou que vestir-se para o papel pode

realmente ajudar.

Mesmo que você não vá à academia há anos e sua ideia de equipamento de fitness venha

do vídeo “Physical” de Olivia Newton-John , não se preocupe. Estamos oferecendo um guia

completo para a compra de roupas de ginástica, desde encontrar o ajuste certo até o

visual certo. E se você precisar de um lugar para vestir essas roupas novas, verifique

nosso guia para obter taxas de inscrição em academias baratas Pesquisadores da

Northwestern University cunharam o termo “cognição envolta” em um estudo que

descobriu que roupas com significado simbólico podem afetar quem as usa. Os sujeitos

da pesquisa que usavam jalecos brancos associados aos médicos prestavam mais

atenção às tarefas – algo que os médicos costumam fazer. Portanto, por essa lógica, usar

roupas associadas a exercícios pode aumentar a probabilidade de você malhar . Uma

possível takeaway do estudo cognição enclothed é comprar caro activewear é a chave

para o sucesso, mas que nem sempre é o caso. Loja de moda fitness