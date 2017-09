Apple apresenta ao mundo os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus

Acabou o mistério e a Apple finalmente apresentou ao mundo a sua nova geração de iPhones. Como apontavam rumores recentes, os novos dispositivos “básicos” se chamam iPhone 8 e iPhone 8 Plus.

Com bordas de alumínio, os 8 e 8 Plus contam com paineis de vidro tanto na parte frontal quanto na parte traseira. Para tranquilizar os mais desastrados, a Apple garante que estes são os vidros mais resistentes já empregados em um smartphone, o que deve segurar as pontas em caso de quedas e colisões mais simples.

O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus também mantêm o mesmo tamanho de tela de seus antecessores, respectivamente 4,7 polegadas e 5,5 polegadas. A soma de todos esses detalhes resultam em um gadget com aspecto geral bem mais tradicional em relação a tudo o que foi visto no iPhone ao longo da última década.

Ambos os dispositivos trazem novos alto-falantes estéreo e vêm equipados com o novo processador A11 Bionic, de seis núcleos 64-bit e fabricado pela própria Apple. O dispositivo garante desempenho multinúcleo 70% superior em relação ao A10 Fusion e conta com uma nova GPU, também desenvolvida pela Maçã, capaz de entregar desempenho 30% superior em comparação com o seu antecessor. E tudo isso consumindo metade da energia.

Especificações iPhone 8

Tela: IPS LCD de 4,7 polegadas Retina HD com True Tone (1334×750 pixels)

Processador: Apple A11 Bionic hexa-core

Câmera traseira: 12 megapixels, abertura f/1.8, estabilização óptica de imagem, flash quadruplo de led

Câmera frontal: 7 megapixels, abertura f/2.2

Memória RAM: 2 GB

Armazenamento: 64 GB ou 256 GB

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooh 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, iBeacon, Touch ID

Resistência a água IP67

Dimensões: 138,4 x 67,3 x 7,3 milímetro

Peso: 148 gramas

Cores: dourado, prateado, cinza espacial

Sistema operacional: iOS 11

Pré-venda dos novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus começa em 15 de setembro.

Especificações iPhone 8 Plus

Tela: IPS LCD de 5,5 polegadas Retina HD com True Tone e resolução Full HD (1920×1080 pixels)

Processador: Apple A11 Bionic hexa-core

Câmera traseira: dupla de 12 megapixels, abertura f/1.8 + f/2.8, estabilização óptica de imagem, flash quadruplo de LED, zoom óptico

Câmera frontal: 7 megapixels, abertura f/2.2

Memória RAM: 3 GB

Armazenamento: 64 GB ou 256 GB

Conectividade: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooh 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS, iBeacon, Touch ID

Resistência a água IP67

Dimensões: 158,4 x 78,1 x 7,5 milímetro

Peso: 202 gramas

Cores: dourado, prateado, cinza espacial

Sistema operacional: iOS 11

Câmera

O iPhone 8 traz uma câmera de 12 megapixels com um novo sensor, maior profundidade de pixels, novo filtro de cor e estabilização óptica de imagem. Além do tamanho, o grande diferencial do iPhone 8 Plus é a sua câmera dupla na parte traseira, com uma lente de abertura f/1.8 e outra f/2.8. Ela traz ainda os mesmos novos sensores utilizados no iPhone 8 básico e a mesma estabilização óptica de imagem.

Em relação a captura de vídeo, as câmeras dos novos iPhones são capazes de regsitrar imagens em 4K a uma taxa de até 60 quadros por segundo. Se o seu negócio é fazer registros em câmera lenta, este modo de captura da câmera faz vídeos em 1080p com uma taxa de até 240 quadros por segundo.

Novos iPhones foram apresentados hoje (12).

Realidade aumentada

Os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus são os primeiros smartphones “criados para a realidade aumentada”, apontou Tim Cook, o presidente da Apple. As câmeras dos dispositivos contam com calibragem especial para esse tipo de tecnologia, oferecendo ainda rastreamento de movimento preciso, um novo giroscópio, um novo acelerômetro e também capturas aprimoradas a 60 quadros por segundo mesmo em ambientes com baixa iluminação.



Recarga sem fio

Finalmente a Apple vai tornar os seus smartphones aptos a receberem recarga da bateria sem utilizar qualquer conexão cabeada. O carregamento sem fio, algo já utilizado por alguns dos principais concorrentes do iPhone, promete mais praticidade para os donos do dispositivo na hora de recarregar a bateria.

Os novos iPhone 8 e 8 Plus são os primeiros smartphones da Apple com suporte para recarga sem fio da bateria.



Como apontavam os rumores, a Apple vai usar o padrão Qi em seu sistema de recarga wireless, com direito a parceria com algumas companhias para a produção de bases de recarga. A novidade é bem interessante, pois vcria mais opções para quem procura mais praticidade para manter o aparelho carreado.