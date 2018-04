Apostador de Patos de Minas acerta os 15 números da Lotofácil

Um apostador de Patos de Minas acertou os 15 números do concurso 1647 da Lotofácil e vai levar para casa o prêmio de R$ 290.348,06. O prêmio principal estava acumulado em mais de R$ 1.451.000,00, mas o sorteio teve outros quatro ganhadores e o prêmio terá que ser dividido para cinco apostadores.

O sorteio foi realizado na noite dessa segunda-feira na cidade de São Paulo. Os números sorteados foram: 01 – 02 – 04 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 24 e 25.

Além do sortudo de Patos de Minas que ainda não foi identificado, os outros quatro ganhadores do concurso 1647 da Lotofácil são de Terezinha no Piauí, Vacaria no Rio Grande do Sul, Barueri e Jacareí no Estado de São Paulo.

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 18 números entre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor aumenta de acordo com o número de acertos. A aposta mínima de 15 números custa R$ 2,00 e os sorteios acontecem sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

O prêmio estimado para o sorteio de amanhã às 20h é de R$ 1.700.000,00.