Aposta feita em Araguari leva R$ 33 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita em Araguari, na região do Triãngulo Mineiro, acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena realizado na noite de quarta-feira (29) e faturou o prêmio de R$ 32.953.918,65. Outro jogo feito em Campos Belos, em Goiás, também acertou os números e vai levar a mesma quantia.

Conforme a Caixa Econômica Federal, a dezenas sorteadas foram 05, 11, 13, 21, 53 e 54.

