Após sucesso absoluto de vendas, Praça Alto Umuarama premia corretores

Rostos sorridentes, satisfação nos olhos de cada um dos envolvidos no lançamento do mais novo bairro planejado de Uberlândia, cujas obras já iniciaram.

Tanto sucesso só poderia ter sido resultado de um trabalho de engajamento que tem como princípio a crença e a confiança em um projeto inovador, como comentou Rosângela Andrade, corretora que se destacou nas vendas de lotes do Praça Alto Umuarama. “Me apaixonei pelo projeto desde o primeiro momento em que tive conhecimento dele, porque tem essência e veio para preencher uma lacuna no mercado. Praça Alto Umuarama é um marco nesse sentido em Uberlândia”, disse durante premiação que aconteceu na terça-feira, 07 de Fevereiro, no Praia Clube.

Durante o evento, promovido pela JRN Empreendimentos e Faro Capital, os corretores imobiliários que se destacaram na venda dos lotes foram premiados em dinheiro. “Esse prêmio é muito bem-vindo. Desde o início soube que esse empreendimento é diferenciado e me propus a trabalhar focado nele”, comentou também Juarez Fernandes Pereira, corretor que vendeu 18 lotes e recebeu, além das comissões, o prêmio de melhor vendedor.

Além de Rosângela e Juarez, cerca de 100 outros corretores foram premiados também. No total, 200 corretores de 22 imobiliárias participaram do trabalho, apresentando o novo bairro planejado de Uberlândia a possíveis clientes. E o resultado foi melhor do que o esperado: sucesso absoluto de vendas! “Toda equipe, desde empreendedores, gestores do lançamento, marketing, comunicação, corretores, estão de parabéns. Estamos todos muito felizes com esse resultado. Temos certeza de que Uberlândia está ganhando um presente, um bairro que faltava na cidade”, pontuou Jamile Golfetto, gestora de marketing do Praça Alto Umuarama.

Mais sobre o Praça Alto Umuarama

Com lotes a partir de 286 m² e excelente localização no ponto mais alto da cidade, na região leste bem próximo ao Parque do Sabiá, o novo bairro de Uberlândia ‘Praça Alto Umuarama’ foi planejado para incentivar a integração do usuário em relação ao local, voltando-se para conceitos de qualidade de vida, com facilidade de uso misto de estabelecimentos (comerciais, residenciais e multiuso) e diversidade de moradias com excelente estruturação de quadras. Serão quase 380 mil m² de área urbanizada, com grande área de recreação, completo sistema viário, redes implantadas de água, esgoto e iluminação. Um bairro planejado para vivência de uma população exigente, que se desenvolverá ao redor de uma grande praça central com mais de 18 mil m² e fiação subterrânea, pista de caminhada com mais de 900 metros, mobiliário urbano adequado, árvores frutíferas, ciclovia infantil, área de playground (Espaço Kids), Food Park (área reservada e com infraestrutura para foodtrucks), área para lazer e jogos.

Mais informações pelo (34) 3210-0877 e 9.9880-4317 (WhatsApp) ou pelo site www.pracaaltoumuarama.com.br

Sobre os empreendedores

Praça Alto Umuarama foi desenvolvido pelas empresas Faro Capital e JRN Empreendimentos, antigas empreendedoras do Grupo Alto Umuarama, que possuem mais de 40 anos de atuação no mercado e experiência de milhares de metros quadrados urbanizados na cidade através dos bairros Alto Umuarama 1, 2 e 3.

Ciclo Comunicação