Um dia depois de realizar um delicado procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no cérebro, o jogador de futsal Neto postou no sábado (04) à noite um vídeo da internet para agradecer pela corrente de vibração feita para ele. Emocionado, o atleta de 35 anos, que já deixou o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi para o quarto do hospital em São Paulo, mostrou que está bem.

Assista: