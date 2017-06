Após lesão na medula, lutador Ludy Goulart volta para casa em Uberlândia

O lutador uberlandense de MMA Ludy Knychala Goulart, de 27 anos, recebeu alta do hospital de reabilitação CRER de Goiânia-GO, e agora irá se recuperar em casa. Ele sofreu uma grave lesão na coluna cervical, que atingiu a medula, durante uma luta em Araguari, no dia 21 de maio deste ano.

O Ludy Goulart ficou internado durante duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Uberlândia, e depois foi levado para tratamento de reabilitação com fisioterapia, no Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, na capital de Goiás. Ele voltou para casa nesta sexta-feira(23), e iniciará o tratamento na AACD de Uberlândia já nesta segunda-feira (26).

De acordo com o pai de Ludy, André Goulart, que está muito confiante na plena recuperação do filho. Segundo ele, desde a cirurgia só houve evolução. O atleta recuperou os movimentos dos braços, porém segue com evolução lenta nas pernas. “A parte inferior ainda está muito lenta. Falam que a recuperação total pode ser de 6 meses a 1 ano. Porque precisa recuperar a medula.”

Ainda de acordo com André Goulart, essa definição de se ele vai recobrar completamente os movimentos, ainda não foi dada pelos médicos. “A cirurgia na coluna correu muito bem. E a família toda está muito confiante e esperançosa na total recuperação dos movimentos pra ele voltar a ter uma vida normal. Vai depender muito da evolução dele (Ludy) ao responder ao tratamento”, disse o pai.

Ele ainda reforça que o lutador de MMA tem muita fé nos resultados positivos e agradece a todos os que têm torcido pela recuperação dele.