Aparelhos desfibriladores do Samu são desviado em Uberlândia

Foi recuperado pela Polícia Civil de Uberlândia mais 50 desfibriladores destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que haviam sido furtados. Os aparelhos foram localizados na cidade de Ouvidor, no interior de Goiás. De acordo com o delegado regional Edson Rogério de Morais, os aparelhos estavam na casa de um homem que trabalhava na empresa terceirizada que prestava serviços pré-hospitalares para a concessionária de rodovias. O homem foi ouvido na Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante. Também será investigado o possível envolvimento de pequenas clínicas da região onde seriam vendidos os desfibriladores.

Dois homens foram conduzidos a delegacia, sendo o supervisor da empresa prestadora de serviço à concessionária, e o antigo coordenador do Núcleo de Transporte que ocupava cargo comissionado na gestão passada da Prefeitura de Uberlândia. O ex-servidor público foi liberado, uma vez que não houve flagrante, mas também será indiciado e poderá responder por crimes contra a administração pública, incluindo peculato. Os outros envolvidos vão responder por receptação.

Os desfibriladores externos automáticos (DEA) são usados para identificar alterações nos batimentos cardíacos e liberar corrente elétrica para tentar reverter o quadro de pacientes com parada cardíaca. O valor de cada equipamento constava, em nota, pouco mais de R$ 9 mil totalizando mais de meio milhão de reais aos cofres públicos e seria vendido pelos suspeitos por R$ 2.500.

Os aparelhos furtados pertencem ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (Cistri), responsável pela reestruturação do Samu em Uberlândia e região, e seriam utilizados nas ambulâncias assim que o serviço começasse a operar.

A Polícia Civil irá encaminhar os produtos recuperados ao consórcio assim que os trabalhos da perícia técnica e de investigação forem concluídos.