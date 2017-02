Anedotas de Mãe, com Marina Caixeta

Costumo dizer que a fase da vida na qual a gente mais ouve palpites, com certeza é a da maternidade. É impressionante como as pessoas saem reproduzindo aos quatro ventos o que ouviram da “avó da amiga da prima” e aí a gente fica desorientada sem saber em quem acreditar.

Pensando nisso e também nas dúvidas que tive relacionadas aos seios e à amamentação neste período, juntei algumas coisas que ouvi bastante e perguntei a um super profissional especializado em Ginecologia e Obstetrícia, o Dr. Paulo Gustavo Pimenta, a verdade sobre elas.

– “Não tem como ficar livre de estrias nos seios depois que se engravida”.

Falso. Segundo o Dr. Paulo, não é possível que se possa evitar o problema de forma plena e garantida, MAS, calma! Vamos entendê-lo que fica mais fácil fazer algo: “Se sabemos que a estria está relacionada à distensão da pele, uma das formas mais eficazes de evitá-la é o controle do peso, inchaço e flacidez, além de ter alguns cuidados simples como usar sutiãs confortáveis que ajudem a pele não ficar distendida na medida em que as mamas vão aumentando e ficando mais pesadas”, diz.

– “Se prepara para a dor! Rachaduras sempre acontecem em todo início de amamentação”.

Falso. O Dr. Paulo afirma que “uma das coisas que mais facilmente produz essas fissuras é a pega ruim, ou seja, quando o bebê mama de forma errada. A orientação correta do médico e enfermeiros, somada à paciência da mãe e da criança no sentido de se entenderem naquele primeiro momento, tudo isso ajuda a prevenir. Ou seja, com a pega correta, reduz-se muito a possibilidade de haver rachaduras”. Ele ainda completa que “depois que a mãe já aprendeu o processo de amamentação e de certa forma até já adquiriu uma resistência melhor, a tendência é que, do segundo filho em diante, ela deixe de sofrer com este processo inicial da fissura e da descida do leite. É importante salientar que deve-se buscar uma posição de conforto para mãe e bebê para que possa facilitar a pega correta, o que torna esse processo da lactação uma coisa boa para ambos”.

– “Fulana não amamentou muito tempo porque tinha o leite fraco” ou “não tinha leite suficiente”.

Falso. Não existe leite que não sustenta e nem leite insuficiente. A mulher conseguir amamentar normalmente, segundo o Dr. Pimenta, “envolve muito do processo inicial de interação entre mãe e filho e às vezes há uma série de influências que podem interferir nisso, desde a ansiedade da mãe até a própria agitação da criança. De alguma forma, um ambiente tranquilo, a paciência e outros fatores ajudam nesta hora. Há situações em que a mulher não consegue, especialmente quando ela tem algum tipo de má formação (mamilo umbilicado ou invertido) ou em situações em que o processo de adaptação não foi adequadamente conduzido. O que faz a mulher produzir o leite é a sucção do bebê, ou seja, o estímulo do mamilo leva à produção de prolactina. Então, não existe nem leite fraco, nem quantidade insuficiente porque normalmente, nos primeiros dias, o peito até produz mais do que o neném consegue mamar”.

– “Para recém-nascido, tem que dar mamá só de 3 em 3h, senão ele fica mal acostumado”.

Falso. “Isso vai variar de mulher para mulher: as com mamas maiores vão ter maior armazenamento de leite, mas necessariamente tem a ver também com a fome do neném. Alguns são mais gulosos e vão mamar por mais tempo. O importante é que seja feito de acordo com a livre demanda. Nos primeiros dias de vida, eles mamam com intervalos menores, chegando a mamar 10, 12 vezes por dia. Depois, criam uma rotina que é individualizada. E é essencial que o bebê esvazie a mama, pois, o leite final tem uma composição mais calórica que melhora a saciedade da criança. Então, a técnica é sempre de seguir a rotina particular de cada uma”.

– “Fórmulas não se igualam ao leite materno”.

Verdadeiro. O Dr. Paulo fala que “é difícil dizer que é possível produzir uma fórmula que seja capaz de dar ao neném a mesma composição que o leite tem pelo fato de que não é só o aspecto nutritivo que importa apenas, mas também a presença de anticorpos e de uma serie de benefícios que o leite materno traz para a criança”.

Após saber de tudo isto, é possível, além de aprender com quem tem propriedade no assunto, perceber que a maioria das coisas que falam pra gente é simplesmente besteira: das 7 frases que escolhi, apenas 1 é verdadeira. Então, esta é a dica mais importante de todas: CADA CASO É UM CASO. Somente o médico da sua confiança pode te examinar individualmente e dizer o que VOCÊ precisa. Pára de escutar a vizinha, vai!