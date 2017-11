Ampliação da avenida Balaiadas está em fase de acabamento

Iniciado no final de julho, o prolongamento da avenida Balaiadas até a rua República do Piratini, na zona norte da cidade, deve ser finalizada em breve, seguindo o cronograma de execução. Os serviços básicos, como a pavimentação e obras de drenagem já foram finalizados. Nesta semana, a sinalização vertical da via começou a ser instalada.

A implantação das placas foi iniciada na última terça-feira (14) e está prevista para ser concluída no início da próxima semana. Além da sinalização, está sendo feito o plantio de grama nos canteiros, que também deve ser concluído nos próximos dias. Depois do plantio, será realizada a limpeza e a pintura da área, além de pequenos ajustes de acabamento.

Benefício para a população

A via foi ampliada em 600 metros e foram utilizadas 1,2 mil toneladas de massa asfáltica para o processo. Além da extensão da avenida, a Secretaria Municipal de Obras atualizou o projeto com a inclusão de dois retornos, uma rotatória, ciclovia e calçadas acessíveis. A obra vai possibilitar o acesso direto entre os bairros Marta Helena e Nossa Senhora das Graças, bem como facilitar o trajeto entre os setores norte e central da cidade.

Foram investidos R$ 1,17 milhão de recurso economizado e proveniente de um convênio do Município com a Caixa, por meio do programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades, assinado em março de 2012 – último ano do segundo mandato do prefeito Odelmo Leão.

